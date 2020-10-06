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Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Киргизии на экстренном заседании во вторник проголосовали за назначение Садыра Жапарова премьер-министром Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что на заседании ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова.

Ранее участники протестов против результатов парламентских выборов освободили Жапарова из колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

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