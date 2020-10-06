Оппозиционный депутат возглавил парламент Киргизии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Депутат парламентской фракции "Бир Бол" ("Будь един") Мыктыбек Абдылдаев назначен спикером парламента Киргизии, сообщают местные СМИ во вторник.

Абдылдаев занял пост спикера после отставки Дастанбека Джумабекова во время внеочередного заседания парламента Киргизии. На нем рассматривалась процедура проведения заседания по выдвижению на пост премьер-министра республики кандидатуры оппозиционного политика Садыра Жапарова.

Партия "Бир Бол" вошла в координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Киргизии.

"Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства. Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов", - заявил журналистам вице-спикер парламент Киргизии Мирлан Бакиров.

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, заявили о намерении сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьер Киргизии Сапар Исаков и бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Утром во вторник стало известно о захвате здания правительства Киргизии сторонниками экс-депутата Жапарова, ранее освобожденного митингующими из колонии.

Между тем ЦИК Киргизии признал результаты парламентских выборов недействительными.