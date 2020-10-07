Берлин настаивает на факте отравления Навального ядом группы "Новичок"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Германии настаивает на том, что яд, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, входит в группу отравляющих веществ "Новичок", хотя он и неизвестен Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

"Решающее понятие - группа "Новичок". Формулировка ОЗХО очень техническая, но она основана на уже внесенных в список запрещенных веществ субстанциях, речь идет о структурной схожести", - сказал официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Накануне ОЗХО распространила заявление о том, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Всего в список ранее были внесены четыре разновидности "Новичка". В ноябре 2019 года Конференция государств-участников конвенции о запрещении химоружия одобрила соответствующие предложения России и тройки западных стран.