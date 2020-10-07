В Польше зафиксировали очередной антирекорд по заражениям COVID-19

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Польше в среду побит очередной антирекорд по заражениям COVID-19 - за сутки там выявлено 3 тыс. новых пациентов, 75 зараженных скончались, информирует министерство здравоохранения страны.

В больницах находятся 4 тыс. человек с коронавирусом - это наибольший показатель с момента начала пандемии в Польше.

Наименьший прирост по числу зараженных за сутки приходится на Любушское воеводство на западе страны - 12 человек, в то время как в Поморском воеводстве на севере выявлено 193 заболевших человека.

Общее количество инфицированных за все время пандемии превысило в стране показатель в 107,3 тыс. человек, около 2,8 тыс. скончались.