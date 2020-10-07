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МИД Франции анонсировал переговоры по Карабаху в Москве 12 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг, 8 октября, в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.

"Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции. Французский министр не уточнил, кто примет участие в этих встречах.

Он отметил важность того, чтобы стороны конфликта незамедлительно прекратили огонь без выдвижения каких-либо условий. По его словам, нужно найти решение, которое позволило бы "и одной, и другой стороне вернуться к нормальной жизни".

Минобороны Азербайджана 27 сентября начал военную операцию по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, сославшись на провокации Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. В ходе боев стороны несут потери как в технике, так и в живой силе.

Хроника 27 сентября – 07 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Франция Жан-Ив Ле Дриан Женева Москва Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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