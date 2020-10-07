Армения заявила о десятках раненных ракетными ударами по городам Карабаха

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджан в среду несколько раз нанесли ракетные удары по городам непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сегодня несколько раз ракетному обстрелу подверглись Степанакерт, Шуши, Гадрут и другие населенные пункты. Есть десятки раненых", - сказал Ованнисян на брифинге вечером в среду.

По его словам, боевые действия сейчас продолжаются. "Ведутся ожесточенные бои, армия Карабаха фиксирует успехи. Противник потерял существенное количество техники, по разным направлениям фронта с карабахской стороны нанесены мощные удары", - отметил Ованнисян.

По его словам, особенно ожесточенные бои идут на южном направлении.

"Хочу также отметить, что задействованные в боевых действиях сухопутные войска - это военнослужащие армии обороны Карабаха. Из Армении прибыли резервисты и добровольцы", - сказал он.

По его словам, в среду до полудня "уничтожено 260-280 азербайджанских военных, 60-80 единиц техники".

Он также сообщил, что, по оперативным данным, в среду азербайджанские военные "попытались скрыться на территории Ирана после того, как с карабахской стороны были нанесены мощные удары". "Вооруженные силы и политическое руководство Ирана предпринимают соответствующие шаги. Я не правомочен комментировать действия Ирана", - отметил Ованнисян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября начал военную операцию по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, сославшись на провокации Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.