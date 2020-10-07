Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

В Армении заявили о возобновлении обстрела Степанакерта в Карабахе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Города Степанакерт и Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) вновь подверглись обстрелу, сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в фейсбуке.

Днем в среду сообщалось, что азербайджанские военные вновь нанесли удары по Степанакерту. Гражданские объекты были атакованы беспилотниками-камикадзе и ракетами, данные о пострадавших не поступали, сообщали армянские СМИ со ссылкой на омбудсмена непризнанной НКР Артака Бегларяна.

Степанакерт обстреливается с минувшей пятницы, Шуши - с воскресенья.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Хроника 27 сентября – 07 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Степанакерт Шуши Армения

Новости

Что произошло за день: среда, 7 октября

Навальный попал в больницу

ФРГ пригрозила РФ санкциями, если Москва не прояснит ЧП с Навальным

Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле не намерены распространять обязательства по ОДКБ на Карабах

Нобелевская премия - 2020

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Польша пригрозила Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Скелет тираннозавра продали на торгах Christie’s за рекордные $32 млн

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Навальный призвал ЕС вводить санкции против близких к Кремлю олигархов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал Карабах армянской страной

Пашинян назвал Карабах армянской страной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');