В Армении заявили о возобновлении обстрела Степанакерта в Карабахе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Города Степанакерт и Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) вновь подверглись обстрелу, сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в фейсбуке.

Днем в среду сообщалось, что азербайджанские военные вновь нанесли удары по Степанакерту. Гражданские объекты были атакованы беспилотниками-камикадзе и ракетами, данные о пострадавших не поступали, сообщали армянские СМИ со ссылкой на омбудсмена непризнанной НКР Артака Бегларяна.

Степанакерт обстреливается с минувшей пятницы, Шуши - с воскресенья.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.