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Трамп посчитал Пенса победителем дебатов с Харрис

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент Майк Пенс в теледебатах с кандидатом в вице-президенты США Камалой Харрис одержал победу, заявил президент США Дональд Трамп.

"Майк Пенс выиграл по-крупному!" - написал Трамп в своем твиттере после окончания дебатов.

В ходе трансляции мероприятия президент США также выражал свою поддержку Пенсу.

"Майк Пенс отлично справляется. Она (Камала Харрис - ИФ) делает сплошные ошибки", - писал американский лидер.

В городе Солт-Лейк-Сити штата Юта в среду вечером прошли дебаты между вице-президентом США Майком Пенсом и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

США Дональд Трамп Майкл Пенс Камала Харрис

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