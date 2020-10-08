Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

Харрис обвинила Трампа в том, что он верит Путину больше разведки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предал друзей и партнеров страны в мире и НАТО, зачастую он больше верит мировым лидерам, включая президента РФ Владимира Путина, чем данным американского разведсообщества, заявила кандидат в вице-президенты США Камала Харрис в ходе дебатов с республиканским кандидатом Майклом Пенсом.

Выборы в США - 2020

В качестве подтверждения она напомнила сообщения американской разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году и пытается вмешиваться в нынешние. Вместе с тем, по ее словам, Трамп "больше верит на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американской разведки".

Кроме того, Харрис подняла тему о приписываемых России выплатах представителям запрещенного в РФ движения "Талибан" за покушения на американских солдат в Афганистане.

"С тех пор Трамп поговорил с Путиным шесть раз и ни разу не поднял эту тему", - сказала она.

Байден, отметила Харрис, повел бы себя в данной ситуации иначе и "призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих".

"Трамп предал наших друзей", - добавила она, обвинив президента, в том, что в результате его внешней политике ухудшились отношения США с союзниками и партнерами в мире, включая НАТО.

В США проходят дебаты кандидатов в вице-президенты США. Первый раунд дебатов кандидатов в президенты - Дональда Трампа и Джо Байдена - прошел 29 сентября. Очередные дебаты Байдена с Трампом запланированы на 15 октября.

США Камала Харрис Дональд Трамп Владимир Путин Майкл Пенс Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Десятки сотрудников Белого дома заразились коронавирусом

Мощный взрыв произошел в сирийском городе Дераа

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Пашинян призвал мир признать суверенитет НКР, чтобы вернуть мир в регион

Алиев отверг вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе

Лондон будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным

Обвиняемый в убийстве афроамериканца Флойда полицейский вышел под залог

Армения заявила о десятках раненных ракетными ударами по городам Карабаха

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');