Харрис обвинила Трампа в том, что он верит Путину больше разведки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предал друзей и партнеров страны в мире и НАТО, зачастую он больше верит мировым лидерам, включая президента РФ Владимира Путина, чем данным американского разведсообщества, заявила кандидат в вице-президенты США Камала Харрис в ходе дебатов с республиканским кандидатом Майклом Пенсом.

В качестве подтверждения она напомнила сообщения американской разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году и пытается вмешиваться в нынешние. Вместе с тем, по ее словам, Трамп "больше верит на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американской разведки".

Кроме того, Харрис подняла тему о приписываемых России выплатах представителям запрещенного в РФ движения "Талибан" за покушения на американских солдат в Афганистане.

"С тех пор Трамп поговорил с Путиным шесть раз и ни разу не поднял эту тему", - сказала она.

Байден, отметила Харрис, повел бы себя в данной ситуации иначе и "призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих".

"Трамп предал наших друзей", - добавила она, обвинив президента, в том, что в результате его внешней политике ухудшились отношения США с союзниками и партнерами в мире, включая НАТО.

В США проходят дебаты кандидатов в вице-президенты США. Первый раунд дебатов кандидатов в президенты - Дональда Трампа и Джо Байдена - прошел 29 сентября. Очередные дебаты Байдена с Трампом запланированы на 15 октября.