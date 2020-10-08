Жителей Польши обяжут носить маски на улице

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об ужесточении с субботы масочного режима на территории страны, сообщают европейские СМИ.

Согласно его решению, жители страны должны будут носить маски с 10 октября во всех общественных местах, в том числе и на улице.

Премьер заявил, что введение обязательного ношения масок - это единственный способ избежать еще одного тотального локдауна.

Он также указал, что в субботу, вероятно, в Польше анонсируют новые ограничительные меры, которые будут введены в школах. "Вторая волна настигла нас, и мы должны встретить ее решительно", - сказал Моравецкий.

Минздрав Польши накануне сообщил, что в стране зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом - 4,2 тыс. Общее число случаев заражения COVID-19 в стране за время пандемии превысило 111 тыс.