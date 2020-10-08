Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

В Европе из-за антирекордов по COVID-19 ужесточили ограничения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В ряде европейских стран зафиксированы рекордные показатели прироста новых случаев коронавируса за сутки, сообщают в четверг местные СМИ.

В частности, в Германии за минувшие 24 часа впервые с апреля выявили более 4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. В Нидерландах за последние сутки зарегистрированы рекордные для страны 5,8 тыс. новых случаев. Накануне рекордно высокий показатель заболеваемости за сутки был зафиксирован во Франции - почти 19 тыс.

Между тем, в Чехии на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом решили закрыть все спортивные и культурные объекта на две недели, начиная со следующей недели. Рестораны в стране будут работать только до 20:00, а учащиеся средней и старшей школы перейдут на смешанную систему обучения, которая будет включать, помимо обычных, еще и дистанционные занятия.

Новые меры начали действовать в столице Бельгии: на месяц прекращена работа всех баров и пабов. Ограничение распространяется также на чайные, кафе, кафетерии при спортивных клубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе продолжать работать.

В Швеции временно решили отказаться от планов увеличить максимальное число посетителей, которые могут одновременно посещать спортивные мероприятия и концерты. Планировалось, что правительство изменит ограничения с 50 человек до 500.

В Италии по всей стране власти ввели на этой неделе обязательное ношение масок, подобная мера начнет действовать в субботу и в Польше.

При этом на итальянской территории за последние сутки зафиксировали 4 458 новых случаев заражение коронавирусном (днем ранее этот показатель составлял около 3,6 тыс.). Кроме того, за сутки скончались 22 пациента.

Таким образом, в стране продолжается наметившийся ранее на этой неделе быстрый рост количества выявляемых случаев. Однако во многом это связано с тем, что власти значительно увеличили и количество проверок на COVID-19: в четверг их было проведено более 128 тыс., что стало для страны абсолютным рекордом за все время пандемии.

Согласно данным портала Worldometers, в Европе за время пандемии зафиксировано около 5,6 млн случаев COVID-19. Почти 229 тыс. скончались.

Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил о трех пострадавших россиянах при обстреле храма в Шуши

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Число погибших мирных граждан в Карабахе выросло до 20

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский журналист тяжело ранен при обстреле церкви в Карабахе

Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет

Пандемия коронавируса

Глава Европарламента уйдет на карантин по COVID-19

Пандемия коронавируса

Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц
Нобелевская премия - 2020

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк
Пандемия коронавируса

Ученые указали на вред от краткосрочного карантина при COVID-19

Ученые указали на вред от краткосрочного карантина при COVID-19

Пресс-служба президента Киргизии заявила, что он находится в Бишкеке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');