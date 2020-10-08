Турция закрыла район в Черном море в связи с возможными испытаниями С-400

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На фоне сообщений о планируемых испытаниях приобретенных у России противоракетных комплексов С-400 турецкие власти закрыли район в Черном море вблизи города Синоп с 13 по 16 октября, следует из международного предупреждения для мореплавателей, распространенного в четверг морской администрацией страны.

"Учебные стрельбы будут проводиться 13-16 октября", - говорится в предупреждении NAVTEX, в котором указываются координаты опасной для мореплавателей зоны.

На текущей неделе данный район уже объявлялся опасным для мореплавателей до 9 октября в связи с проведением "учебных стрельб". Местные СМИ в Синопе опубликовали фотографии и видео прохождения по городу колонны тяжелых транспортеров с зенитными ракетными комплексами С-400.

Как сообщало ранее издание Turkish Minute, ссылаясь на данные официальной правительственной переписки, на Синопский ракетный полигон доставлено 10 воздушных целей Banshee для испытаний С-400. Испытательные пуски будут проведены в период до 16 октября для проверки боеготовности С-400, способности обнаружения и сопровождения радарами системы, возможности системы связи, а также проверки управления стрельбой, говорилось в документе, с которым ознакомилось издание.