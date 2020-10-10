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Турция развернула комплексы С-400 перед испытаниями на Синопском полигоне

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Турции развернули приобретенные у России противоракетные комплексы С-400 для проведения предстоящих испытаний в районе ракетного полигона вблизи черноморского города Синоп, сообщило американское издание Defense News, ссылаясь на турецкие военные источники.

Испытания пройдут на Синопском полигоне. Власти гражданской авиации запретили все полеты между Синопом и Уньё к востоку от полигона на высоте до 7,6 тысячи метров.

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По данным турецких военных источников, ракеты запустят в восточном направлении. Для испытаний на полигон привезли 10 воздушных целей – это британские спутники Banshee.

Согласно официальному предупреждению для мореплавателей турецкой морской администрации, район в Черном море вблизи города Синоп закрывается с 13 по 16 октября в связи "учебными стрельбами".

Местные СМИ в Синопе на этой неделе опубликовали фотографии и видео с тяжелыми транспортерами и зенитно-ракетными комплексами С-400, проходящими по городу.

Как сообщало ранее издание Turkish Minute, ссылаясь на данные официальной правительственной переписки, пуски пройдут "в период до 16 октября для проверки боеготовности С-400, способности обнаружения и сопровождения радарами системы, возможности системы связи, а также проверки управления стрельбой".

Турция С-400

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