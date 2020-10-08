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Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам с политическими силами

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности к переговорам со всеми политическими силами, в том числе с Садыром Жапаровым, которого поддержал парламент на пост премьер-министра, сообщила пресс-секретарь киргизского президента Толгонай Стамалиева.

"Президент Сооронбай Жээнбеков готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова", - заявила Стамалиева в четверг агентству 24.kg

Ранее пресс-секретарь сказала журналистам, что президент Жээнбеков не принял премьер-министра Кубатбека Боронова, так как от его не поступало соответствующего заявления.

6 октября вечером собравшийся на экстренное заседание парламент Киргизии дал согласие на назначение Жапарова на пост премьер-министра вместо Боронова.

Жапаров заявил в четверг, что не встречался с главой государства.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами прошедших 4 октября парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов 4 октября, по результатам которых в парламент из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании, проходили только четыре, среди них три провластные: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан", и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности, о люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва, который еще действует.

Ранее в четверг Стамалиева заявила, что вопрос отставки главы государства не рассматривается.

Хроника 05 – 08 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
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