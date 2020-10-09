Президент Киргизии согласен на отставку из-за чувства, что его время ушло

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков чувствует, что его время ушло, поэтому он согласен на добровольное сложение полномочий, заявил "Интерфаксу" в пятницу экс-премьер-министр страны Темир Сариев.

"У Сооронбая Жээнбекова есть понимание, он чувствует, что его время ушло", - сказал Сариев.

По его словам, президент готов добровольно сложить полномочия, но на определенных условиях, о чем свидетельствует его заявление.

"Пока Сооронбай Жээнбеков действующий президент. Он готов подать в отставку при условии, что выполнит несколько функций президента - примет отставку правительства, подпишет указ о новом составе кабмина. После этого он готов уйти", - сказал Сариев.

Политик добавил, что такой расклад удовлетворит народ.

"Если этого не сделать, мы выйдем за рамки правового поля. Народ это примет. Мы не можем жить без правительства. Страной не может управлять улица", - отметил Сариев.

Ранее депутат парламента Анвар Артыков сообщил агентству, что Жээнбеков хочет поставить во главе правительства свою команду.

В пятницу пресс-служба распространила заявление Жээнбекова о том, он готов уйти в отставку, как только страна встанет на путь законности.

Жээнбеков считает, что необходимо также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

"Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства, необходимы постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента", - подчеркнул глава государства.

Вечером в среду собравшиеся на заседание депутаты парламента Киргизии уже пытались начать процедуру импичмента, но не смогли согласовать ее, так как для этого не хватило голосов, а также подписи спикера Мыктыбека Абдылдаева.

В Конституции Киргизии указано, что президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем (парламентом) обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением Генерального прокурора о наличии в действиях президента признаков преступления.

Решение о выдвижении обвинения должно быть принято большинством от общего числа депутатов по инициативе не менее одной трети от общего числа и при наличии заключения специальной комиссии, образованной в парламенте.

Импичмент может быть объявлен только большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов, то есть 90 парламентариями.

Вопрос об объявлении импичмента Жээнбекову подняли в среду члены Народного координационного совета, которые также выступают за люстрацию чиновников и роспуск парламента.