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Пашинян счел ожидаемым признание Францией независимости Карабаха

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает признания со стороны Франции независимости Нагорного Карабаха.

"Ожидаю, что президент Франции и Франция признают независимость Нагорного Карабаха. Выраженная президентом Франции Макроном обеспокоенность (в связи с боевыми действиями в Карабахе - ИФ) не имеет иного варианта решения, поскольку все это может перерасти в большую гуманитарную катастрофу", - сказал Пашинян в интервью Tv5Monde.

По его словам, эта катастрофа может "распространить террористическую волну в нашем регионе в более широком смысле".

"Это прямая угроза глобальной безопасности, учитывая фактор Турции и ее политику. Мое ожидание в том, что Франция признает независимость Нагорного Карабаха", - отметил Пашинян.

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