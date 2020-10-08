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Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщает пресс-служба Кремля.

"После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном Президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении.

Россия Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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