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"ЛУКОЙЛ" начал второй этап бурения на второй очереди месторождения Филановского

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" приступил ко второму этапу эксплуатационного бурения на второй очереди месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Старт второму этапу бурения в пятницу дали вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

Второй этап направлен на поддержание проектного уровня добычи 6 млн тонн нефти в год.

Как сообщили журналистам в компании, в рамках второго этапа запланировано строительство двух скважин и одного бокового ствола на ледостойкой стационарной платформе (ЛСП-2). "Это позволит поддерживать проектный уровень добычи нефти на месторождении", - поясняют в пресс-службе "ЛУКОЙЛа".

В компании отмечают, что для строительства всех объектов первой, второй и третьей очередей были привлечены российские подрядчики – судостроительные верфи Астраханской области. "Самое главное, что если 10 лет назад на месторождении имени Корчагина было 100% импортного оборудования, то сегодня на Филановского – 70% импортного оборудования, а на месторождении имени Грайфера, которое будет вводиться, уже только 50% импортного оборудования", - рассказал журналистам Алекперов.

"Мы сегодня с "Газпромом" создали комитет, который мониторит заводы, – уже на 17 заводах проведен аудит. (...) Я уверен, что следующая платформа будет практически на 100% состоять из российского оборудования", - добавил глава "ЛУКОЙЛа".

Вице-премьер Борисов считает, что уровень импортозамещения в России оборудования для шельфовых проектов должен достигать 90%.

"Это (импортозамещение - ИФ) не самоцель, сегодня мировая экономика требует определенного разделения труда, и нет необходимости все производить у себя. Нужно четко понимать, что страна должна владеть собственными разработками критически важных технологий, чтобы не быть зависимыми. Достаточный уровень локализации оборудования, который сегодня достигнут на материковых объектах добычи, – это около 90%. На шельфе мы постепенно от нуля пришли к 50%. С учетом перспектив развития шельфовой добычи, как на Каспии, так и в Арктической зоне, мы просто будем вынуждены идти до уровня 90%", - считает вице-премьер.

Месторождение имени Филановского – крупнейшее нефтяное месторождение в российском секторе Каспийского моря с начальными извлекаемыми запасами 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. Введено в эксплуатацию осенью 2016 года. Благодаря запуску третьей очереди обустройства на месторождении Филановского добыча нефти "ЛУКОЙЛа" на Каспии по итогам 2019 года выросла на 5,2% и составила 6,4 млн тонн.

ЛУКОЙЛ Каспийском море

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