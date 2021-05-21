Пандемия помешала "ЛУКОЙЛу" привлечь квалифицированных иностранцев на Каспий

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В условиях пандемии главной сложностью "ЛУКОЙЛа" в подготовке к разработке месторождения имени Валерия Грайфера на Каспии стала невозможность привлечь высококвалифицированных специалистов из-за границы. Об этом на конференции сообщил начальник отдела добычи нефти и газа ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" Денис Елисеев.

Он напомнил, что в 2019 году началось бурение опытных скважин с дальнейшим проведением стимулирования методом МГРП. "Бурение четырех скважин было закончено в начале 2020 года, как раз к периоду начала распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, согласно утвержденным задачам необходимо было ввести в эксплуатацию этот опытный участок, было необходимо сделать по окончанию бурения ГРП на двух добывающих, одной газонагнетательной, одной водонагнетательной скважин", - продолжил менеджер.

По его словам, для выполнения работ в области дизайна ГРП и оптимизации ранее принятых решений привлекались специалисты из различных офисов России, а также из офисов, расположенных по всему миру, поэтому изначально были использованы инструменты, позволяющие работать в этой сфере удаленно. Подготовка оборудования для ГРП, которое было мобилизовано из различных мест по всему миру, была завершена до начала пандемии.

"И самое основное, на чем хотелось бы остановиться, это привлечение персонала с международным опытом работы на морских проектах", - отметил Елисеев.

"Монтаж оборудования был начат в апреле 2020 года, как раз на самом пике пандемии. Изначально предполагалось привлечь команду из Хьюстона ГРП исполнителем, однако закрытие границ не позволило нам отработать с основной командой, и пришлось воспользоваться резервным вариантом. Мы уже начали прорабатывать его в феврале 2020 года - это привлечение персонала в РФ. По сути это был поиск и наем квалифицированного персонала у нас в стране", - сказал представитель дочерней структуры "ЛУКОЙЛа".

"Это и стало одним из главных вызовов в проекте в новых условиях - то есть невозможность планового привлечения высококвалифицированного персонала, имеющего большой опыт подобных работ. Даже поднимался вопрос о замораживании проекта. Но, взвесив все "за" и "против", учитывая, что все оборудование мобилизовано, был привлечен персонал из РФ. Коллеги из-за границы в качестве консультантов привлекались. Отличным решением для совместной работы консультантов и привлеченного персонала стал так называемый "умный шлем", включающий в себя видео- и аудиосвязь в онлайн-режиме. Постоянная поддержка технических центров в России и за рубежом стала одним из залогов успеха проекта", - подчеркнул он.

Помимо этого, офис в Хьюстоне применил типовое решение по смещению рабочего времени с дня на ночь: "Их сотрудники работали в ночное время, днем был режим отдыха для синхронизации с исполнителями".

"В итоге монтаж и мобилизация были осуществлены всего с двухнедельной задержкой, но в целом срок реализации проекта был выдержан. Основной причиной стало ограничение по времени работ у причальной стенки, когда производился монтаж оборудования", - сообщил он.

"Результат выполненных работ показывает факт наличия достаточного высококвалифицированного персонала в РФ по многостадийным ГРП на морских месторождениях. Следует обратить внимание, что использование дистанционных технологий удаленных, программы, аппаратуры и техники не позволяет применить низкоквалифицированную рабочую силу", - резюмировал начальник отдела добычи.

Добычу на месторождении имени Грайфера планируется начать в 2022 году. Проектный уровень добычи составляет 1,2 млн тонн нефти в год. Это нефтегазоконденсантное месторождение, расположенное в пределах участка Северный в российском секторе акватории Каспийского моря, открыто в 2001 году. Оно расположено в 160 км от порта Астрахани, в 100 км от западного побережья. Глубина моря в районе месторождения составляет от 5 до 8 метров. Начальные извлекаемые запасы - 39 млн тонн нефти и около 33 млрд кубометров газа. Продукция месторождения будет направляться на подготовку на центральную технологическую платформу месторождения имени Филановского и далее через "Каспийский трубопроводный консорциум" - на экспорт.