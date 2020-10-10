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Власти Чехии задумались о возвращении режима изоляции из-за COVID-19

Власти Чехии задумались о возвращении режима изоляции из-за COVID-19
Медработник проводит тестирование на COVID-19 в специальном уличном пункте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Чехии рассматривают возможность введения нового режима изоляции из-за резкого роста заболеваемости в стране коронавирусом.

Как сообщает агентство Associated Press, медики в Чехии за минувшие сутки зарегистрировали 8 618 новых случаев заражения COVID-19, тогда как днем ранее выявили 5 394 новых больных коронавирусом, сообщает Минздрав республики.

Таким образом, учитывая новые данные, в Чехии, где проживает 10,7 млн человек, с начала пандемии выявили уже свыше 109,3 тыс. случаев заражения, скончались 905 человек.

По данным европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, в Чехии за последние две недели зафиксирован самый быстрый рост числа зараженных в ЕС на 100 тыс. человек. Например, в соседней Польше с населением 38 млн человек в субботу зарегистрировали 5,3 тыс. новых случаев COVID-19.

Чехия, где на 100 тыс. человек приходится 398 случаев заражения, опережает Испанию (307 случаев на 100 тыс. человек) и Нидерланды (304 случая на 100 тыс. человек).

Власти страны призвали граждан проявлять ответственность. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что правительство может вернуть режим изоляции, если рост заражений продолжится.

Глава правительства отметил, что ситуация очень серьезная, и необходимо, чтобы люди соблюдали меры безопасности, либо властям придется ввести еще более жесткие ограничения. "И мы не можем исключать режим изоляции", - сказал Бабиш накануне.

С 12 октября в Чехии закрывают кинотеатры, театры, музеи и галереи, университеты и старшая школа переходят на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.

Хроника 09 января – 10 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Чехия

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