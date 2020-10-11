В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией

Задержаны около 50 человек, милиция применяет перцовый газ и дубинки

Акция протеста в Минске. Архивное фото Фото: Стрингер/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной оппозиционной акции в Минске вступили в силовое столкновение с милицией.

Как сообщают агентству "Интерфакс" очевидцы, возле стелы "Минск город-герой" сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции. Протестующие стали оказывать сопротивление. В силовиков полетели бутылки.

Сотрудники правоохранительных органов пустили в ход перцовый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью.

В ходе столкновений задержаны порядка 50 человек. Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.

По данным очевидцев, в результате столкновений с сотрудниками силовых структур несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.

Протесты в Минске продолжаются с 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы. Самые массовые протестные акции проходят по воскресеньям.