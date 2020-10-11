Очевидцы сообщили о применении в Минске светошумовых гранат

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о "хлопках" возле стелы "Минск город-герой", где проходит несанкционированная акция оппозиции.

Как сообщают агентству "Интерфакс" очевидцы, "хлопки" послышались на проспекте Победителей, когда протестующие стали оказывать сопротивление попыткам сотрудников правоохранительных органов разогнать собравшихся. Из динамиков вокруг площади непрерывно транслируются призывы прекратить несанкционированный протест во избежание задержаний и применения спецсредств.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила агентству "Интерфакс", что светошумовые гранаты не применялись, однако позднее в милиции подтвердили использование этих спецсредств.