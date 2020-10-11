Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 11.10В России 1 298 718+13 634В мире 37 180 308+304 060

Очевидцы сообщили о применении в Минске светошумовых гранат

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о "хлопках" возле стелы "Минск город-герой", где проходит несанкционированная акция оппозиции.

В миреВ центре Минска начались столкновения протестующих с милициейВ центре Минска начались столкновения протестующих с милициейЧитать подробнее

Как сообщают агентству "Интерфакс" очевидцы, "хлопки" послышались на проспекте Победителей, когда протестующие стали оказывать сопротивление попыткам сотрудников правоохранительных органов разогнать собравшихся. Из динамиков вокруг площади непрерывно транслируются призывы прекратить несанкционированный протест во избежание задержаний и применения спецсредств.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила агентству "Интерфакс", что светошумовые гранаты не применялись, однако позднее в милиции подтвердили использование этих спецсредств.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об ударе ВВС по специальному артполку Армении

Минская милиция применила водометы для разгона протестующих

В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией

В центре Минска начались столкновения протестующих с милицией

В центре Минска задержали порядка десяти журналистов

Выборы президента Таджикистана признали состоявшимися

Выборы президента Таджикистана признали состоявшимися

В центре Минска появилась бронетехника перед новой протестной акцией

Пандемия коронавируса

В Бельгии число новых случаев коронавируса выросло за неделю на 89%

В Бельгии число новых случаев коронавируса выросло за неделю на 89%

Несколько десятков человек напали на полицейский участок под Парижем

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку заявили о серьезных потерях в Карабахе

Ереван и Баку заявили о серьезных потерях в Карабахе

Турция продолжит геологоразведку в Средиземноморье до 9 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');