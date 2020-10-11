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После посещения Лукашенко СИЗО двум арестованным изменили меру пресечения

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменена мера пресечения, сообщил в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

"Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения", - проинформировал телеканал в своем сюжете.

В нем также были показаны кадры, на которых видно, что Воскресенский стоит на улице.

Адвокат Рабцевича Антон Гашинский в свою очередь подтвердил агентству "Интерфакс", что его подзащитному изменена мера пресечения, сейчас он дома, "с ним все хорошо".

Сам Воскресенский в сюжете сообщил, что по итогам встречи с Лукашенко ему поручили приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, а также представить свое видение по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождения ряда лиц, которые "не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе".

В субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех", - информировал канал.

"Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - говорилось в сообщении.

Канал цитировал лишь слова Лукашенко о том, что "Конституцию на улице не напишешь".

Судя по фото, размещенном телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.

Белоруссия Александр Лукашенко

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