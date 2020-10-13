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Белоруссию покинул член совета оппозиции Дылевский

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал из Белоруссии в Польшу, сообщил пресс-секретарь совета Антон Родненков.

Он объяснил отъезд оппозиционера возникшими сомнениями в его безопасности. Сейчас Дылевский находится в Варшаве.

В августе Дылевский вошел в Координационный совет и в его президиум. 24 августа его и член президиума совета Ольгу Ковалькову задержали у МТЗ. Их обвинили в организации незаконной забастовки на этом предприятии. Они утверждали, что рабочие решили бастовать самостоятельно, а члены президиума просто хотели с ними пообщаться.

25 августа Дылевский получил десять суток ареста, а в сентябре - еще 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовой акции.

18 сентября он вышел на свободу. К тому моменту на свободе в Белоруссии оставалась только член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат по литературе. Остальные лидеры оппозиции либо были арестованы, либо вынужденно покинули страну. Алексиевич уехала из Белоруссии 28 сентября, пообещав вернуться.

Члены совета - международный медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и юрист Илья Салей - сейчас находятся под стражей. Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Сергей Дылевский Белоруссия Минск Жодино МТЗ Польша

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