Воскресный Минск: водометы вместо диалога

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Водометы, свето-шумовые гранаты, жесткие задержания - так прошло очередное протестное воскресенье в Белоруссии, не оправдав надежд тех, кто надеялся на мирный исход после субботней встречи президента Лукашенко с представителями оппозиции, которых несколько месяцев держат в следственном изоляторе КГБ.

Меньше, но жестче

Каждое воскресенье в течение двух месяцев Минск становится центром протестов, хотя акции проходят и в других городах Белоруссии. Однако сегодня имел место ряд отличий, выделяющих нынешнее воскресенье из общего ряда.

Так, количество протестующих уменьшилось по сравнению с прошлыми разами - несколько десятков тысяч человек, тогда как неделю назад по улицам Минска с бело-красно-белыми флагами передвигались не менее 100 тысяч человек.

Кроме того, по накалу страстей день 11 октября превзошел многие предыдущие акции протеста как со стороны демонстрантов, так со стороны сотрудников правоохранительных органов.

И еще одно важное отличие: акции протеста прошли после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко провел беспрецедентную встречу в СИЗО КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

Вазоны против дубинок

По данным правозащитников на 19:00, в Белоруссии за день были задержаны 250 человек, но размещенный на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна" список дополняется. В минувшее воскресенье, по информации МВД, были задержаны 317 человек.

В этот раз значительную группу задержанных составили представители СМИ: по информации "Весны", это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них уже отпустили из милиции.

В Минске сотрудники правоохранительных органов задерживали участников акции по всему центру города. Задержания проводились в жесткой форме с применением спецсредств, водометов, свето-шумовых гранат, резиновых дубинок.

Как обычно в воскресные дни, в Минске были закрыты несколько станций метро, плохо работал интернет.

Участники акций протеста на сей раз проявляли не слишком мирный настрой. Если раньше они в основном разбегались, то сегодня в середине дня возле стелы "Минск - город-герой" вступили в столкновение с сотрудниками милиции. В силовиков полетели бутылки и цветочные вазоны. В результате столкновения несколько человек в гражданской одежде получили ранения.

Всего за время протестов с августа только в Минске было возбуждено около 250 уголовных дел, сообщил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин в интервью телеканалу СТВ. "На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений"", - сказал Лаврухин.

К административной ответственности в Минске привлечены около 3 тыс. человек. "Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) - это административные штрафы по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий - ИФ)", - сказал Лаврухин.

"Диалог" в СИЗО

В минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, который до этого крайне негативно и жестко отзывался о своих оппонентах, неожиданно встретился в СИЗО КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Судя по фото, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.

Общение продолжалось четыре с половиной часа. "Цель президента - услышать мнения всех", - информировал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне, хотя позже госСМИ распространили видеофрагмент этой встречи, в котором Лукашенко, в частности, заявил, что страна живет под лозунгом "Даёшь диалог!"

Речь, судя по всему, шла о конституционной и не только реформе. Лукашенко в разговоре подчеркнул, что "Конституцию на улице не напишешь".

После встречи в таком, мягко говоря, нестандартном для переговоров месте экс-кандидат в президенты Белоруссии и основной оппонент Лукашенко на них Светлана Тихановская предположила, что власти страны в конечном счете пойдут на переговоры с оппозицией. "Люди боятся, но борются сами с собой и выходят. Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, - это переговоры с властью" - сказала Тихановская в телефонном разговоре с задержанным мужем Сергеем. Расшифровка разговора была опубликована в телеграм-канале Тихановской в субботу. Это первый разговор супругов Тихановских за последние четыре месяца.

На уточняющий вопрос мужа, пойдут ли власти на диалог, Тихановская ответила, что, мол, те никуда не денутся. В свою очередь, муж посоветовал жене действовать жёстче.

Тихановская участвовала в президентских выборах после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу мужа. Он стал главой её инициативной группы, но в конце мая был задержан во время пикета по сбору подписей. Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Выборы прошли 9 августа, и сразу после них в стране начались масштабные акции протеста. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, свето-шумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тыс. человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них оказались свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель 3 участников акций протеста.

И события нынешнего протестного воскресенья вновь показали отсутствие настроя белорусских властей на диалог под давлением улиц, даже несмотря на встречи в СИЗО.