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Правозащитники насчитали почти 600 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Почти 600 человек были задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье, 11 октября, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, на данный момент в нем более 590 фамилий. Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных зафиксировано в Минске. Кроме того, известно о задержаниях в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

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Значительную группу среди задержанных составляли представители СМИ: по информации "Весны", это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили из милиции после проверки документов, еще больше десяти человек вышли из РУВД ночью.

Локальные столкновения протестующих с силовиками продолжились в разных точках Минска в воскресенье до позднего вечера. Протестующие перекрывали дороги, пытались строить баррикады. В некоторых районах города были слышны звуки, похожие на выстрелы, и взрывы светошумовых гранат.

Накануне правозащитники сообщали о задержании более 400 человек.

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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