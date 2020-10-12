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Очевидцы сообщили о локальных столкновениях силовиков с демонстантами в Минске

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В некоторых районах Минска поздно вечером в воскресенье продолжились локальные несанкционированные акции: протестующие перекрывали дороги, пытались строить баррикады, происходили столкновения с силовиками.

Как сообщают телеграм-каналы и очевидцы, протестная активность отмечалась в микрорайоне Серебрянка. Здесь протестующие пытались строить баррикады, посреди дороги на одном из перекрестков горели покрышки.

В районе торгового центра "Рига", как сообщают очевидцы, были слышны звуки, похожие на выстрелы, и взрывы светошумовых гранат.

В микрорайоне "Малиновка" протестующие несколько раз перекрывали проспект Дзержинского и пытались отбивать людей, которых задерживали силовики. Очевидцы также сообщали о звуках, похожих на выстрелы.

Днем в Минске прошел очередной протестный марш. По данным правозащитников, в его ходе было задержано около 500 человек.

Правоохранительные органы новые инциденты в Минске пока не комментируют.

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