После встречи с Лукашенко белорусских политзэков отвезли в баню

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами, их свозили в баню, рассказал адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский. Со слов своего клиента он также сообщил, что на встрече был и блогер Сергей Тихановский.

По словам Гашинского, когда арестованные прощались с президентом, Виталий, пожимая руку Лукашенко, пожаловался, что давно не был в бане.

"Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: "Дима, организуй". Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя", - уточнил адвокат.

Арестантам дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой.

О встрече Лукашенко с арестованными 10 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента. Канал опубликовал фото со встречи в СИЗО КГБ, где в кадр попали экс-претендент на пост президента и бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова и Максим Знак, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.

Беседа продолжалась четыре с половиной часа. Целью встречи "Пул Первого" назвал желание Лукашенко услышать мнения всех.

Тихановского на снимке не было видно. Однако в минувшую субботу стало известно, что ему разрешили впервые за четыре месяца поговорить по телефону с женой, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Она сейчас находится в Литве. Сообщение о разговоре опубликовал ее телеграм-канал.

После встречи с Лукашенко директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и политологу Юрия Воскресенского перевели под домашний арест.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, затем он был арестован, а 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По словам его адвоката, он жаловался на суровые условия в СИЗО, в частности, на редкую возможность мыться. В сентябре он переболел коронавирусной инфекцией в заключении.