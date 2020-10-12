Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:32Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 408 593+228 285

После встречи с Лукашенко белорусских политзэков отвезли в баню

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами, их свозили в баню, рассказал адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский. Со слов своего клиента он также сообщил, что на встрече был и блогер Сергей Тихановский.

В миреВоскресный Минск: водометы вместо диалогаВоскресный Минск: водометы вместо диалогаЧитать подробнее

По словам Гашинского, когда арестованные прощались с президентом, Виталий, пожимая руку Лукашенко, пожаловался, что давно не был в бане.

"Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: "Дима, организуй". Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя", - уточнил адвокат.

Арестантам дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой.

О встрече Лукашенко с арестованными 10 октября сообщил телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента. Канал опубликовал фото со встречи в СИЗО КГБ, где в кадр попали экс-претендент на пост президента и бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова и Максим Знак, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.

Беседа продолжалась четыре с половиной часа. Целью встречи "Пул Первого" назвал желание Лукашенко услышать мнения всех.

Тихановского на снимке не было видно. Однако в минувшую субботу стало известно, что ему разрешили впервые за четыре месяца поговорить по телефону с женой, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Она сейчас находится в Литве. Сообщение о разговоре опубликовал ее телеграм-канал.

После встречи с Лукашенко директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и политологу Юрия Воскресенского перевели под домашний арест.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, затем он был арестован, а 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По словам его адвоката, он жаловался на суровые условия в СИЗО, в частности, на редкую возможность мыться. В сентябре он переболел коронавирусной инфекцией в заключении.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

11
Виталий Шкляров Минск Гомель. Антон Гашинский Белоруссия Сергей Тихановский Александр Лукашенко коронавирус

Новости по теме

Новости
Отравление Сергея Скрипаля

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о новых обстрелах

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Очевидцы сообщили о локальных столкновениях силовиков с демонстрантами в Минске

Воскресный Минск: водометы вместо диалога

Воскресный Минск: водометы вместо диалога

В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');