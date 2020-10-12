Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 11.10В России 1 298 718+13 634В мире 37 180 308+304 060

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется заключить с российским лидером Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению в последние дни перед выборами 3 ноября, сообщает портал Axios.

По данным источника портала, знакомого с ходом переговоров между Вашингтоном и Москвой, администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, которое заслужило одобрение российской стороны.

По его словам, оно будет завершено в течение недели, как только возобновятся переговоры.

Ранее портал сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли могут провести телефонный разговор в начале этой недели.

Между тем, Рябков возразил в субботу, что "все еще существуют огромные различия в подходах, в том числе и к центральным элементам такого соглашения". Разговоры о предстоящей сделке вряд ли "реалистичны", добавил он.

6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил Рябков, американскую - Биллингсли.

По итогам встречи Биллингсли сообщил о "важном прогрессе" в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.

ДСНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.

США Россия

Новости

Очевидцы сообщили о локальных столкновениях силовиков с демонстрантами в Минске

Воскресный Минск: водометы вместо диалога

Воскресный Минск: водометы вместо диалога

В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана

После посещения Лукашенко СИЗО двум арестованным изменили меру пресечения

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване обвинили Баку в нарушении договоренностей по Карабаху

Правозащитники сообщили о более чем 250 задержанных в Белоруссии

Трамп заявил, что чувствует себя фантастически после COVID-19

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении опровергли данные Баку об авиаударе по специальному артполку

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване отвергли обвинения Баку в обстрелах азербайджанских сел

Протесты в Бишкеке

Вице-спикер парламента Киргизии назвала назначение премьера незаконным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');