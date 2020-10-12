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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 408 593+228 285

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн человек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 по московскому времени понедельника зафиксировано 37 408 593 случая заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 302 668, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру понедельника до 1 075 942 против 1 071 388 на утро воскресенья, 11 октября, излечились более 25,7 млн.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 762 546 инфицированных, 214 768 случаев летального исхода и более 3 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро понедельника зафиксировано 7 120 538 заболевших при 109 150 смертельных случаях и 6,1 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 094 979 человек, скончались 150 488, вылечены более 4,5 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 138,7 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 663 человека, Индии - 79, Бразилии - 707.

Хроника 09 января – 12 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус

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