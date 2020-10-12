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Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана
Фото: Стрингер/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, набирает более 90,9% голосов избирателей на выборах главы государства, заявил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода в понедельник на брифинге в Душанбе.

Рахмон одержал на выборах убедительную победу на выборах, явка на которых составила 85,39%. Он объявляется избранным президентом страны, заявил глава ЦКВР.

"За кандидатуру Эмомали Рахмона проголосовало 3 837 927 человек, или 90, 92% избирателей. На основании предварительных результатов ЦКВР приняла решение объявить Эмомали Рахмона избранным президентом Таджикистана", - заявил Худоёрзода.

Из соперников Рахмона наибольшее число голосов набрал председатель Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода, за него проголосовало 127 746, или 3,03% избирателей. Следом идет председатель Партии экономических реформ Рустам Рахматзода, который заручился поддержкой 90 587, или 2,15% избирателей. Лидера Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода поддержали 62 835, или 1,49% граждан, председатель Коммунистической партией Таджикистана Миродж Абдуллоев набрал голоса 49 212, или 1,17% избирателей, сообщил глава ЦКВР.

"Из 4 943 289 граждан, зарегистрированных в списках избирателей, в голосовании приняли участие 4 221 076 человек, что составляет 85,39% от общего числа избирателей. Поэтому в соответствии с законодательством страны выборы признаны состоявшимися", - добавил глава ЦКВР.

Президентские выборы в Таджикистане

Выборы президента Таджикистана состоялись в минувшее воскресенье, 11 октября. Как сообщалось, избирательные участки закрылись в 20:00 часов по местному времени (18:00 по Москве), ЦКВР приступила к подсчету голосов избирателей. Выборы были объявлены состоявшимися уже к 15:00, когда явка избирателей составила более 70%.

Окончательные результаты, согласно законодательству, должны быть обнародованы не позднее, чем через две недели после проведения выборов.

Перед выборами ЦКВР Таджикистана зарегистрировала кандидатами представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий. Среди них действующий с ноября 1994 года президент республики Эмомали Рахмон, которого на этот раз выдвинула возглавляемая им Народно-демократическая партия Таджикистана, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.

Кандидатами на пост президента также были зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партией Таджикистана.

Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода было отказано в регистрации, так как "поступившие документы кандидата не соответствовали требованиям части третьей статьи 65 Конституции и части четвертой статьи 24 конституционного Закона "О выборах президента"". В свою очередь Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.

Таджикистан Эмомали Рахмон Бахтиёр Худоёрзода

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