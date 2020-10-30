Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:45Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 45 018 354+536 687

В Таджикистане в пятый раз прошла инаугурация президента Рахмона

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Эмомали Рахмон, 11 октября в пятый раз переизбранный президентом Таджикистана, на церемонии в Душанбе в пятницу принес присягу на верность Конституции и народу страны.

Во Дворце нации председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента Таджикистана. Затем в правительственной резиденции "Кохи Сомон" в присутствии членов обеих палат парламента и правительства республики таджикский лидер был приведен к присяге.

"Я в качестве президента клянусь защищать Конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать территориальную целостность, политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу", - произнес Рахмон слова президентской присяги, положив руку на Конституцию страны.

На президентских выборах 11 октября Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,44%. Выборы 11 октября стали шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана.

На первых президентских выборах в республике в 1991 году победил бывший первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Рахмон Набиев. В сентябре 1992 года на фоне гражданской войны в стране он подал в отставку под давлением исламско-демократической оппозиции, после чего в ноябре парламент упразднил пост президента.

Набиев скончался в ночь на 11 апреля 1993 года. По данным, полученным тогда "Интерфаксом", охрана нашла его утром мертвым в собственной постели. В обнародованном на следующий день медицинском заключении говорилось, что "причиной смерти явилась острая коронарная недостаточность с развитием инфаркта миокарда".

Рахмон фактически возглавил Таджикистан в ноябре 1992 года, когда был избран председателем Верховного Совета республики.

6 ноября 1994 года в Таджикистане прошел референдум о восстановлении президентского правления и принятии новой Конституции, которая заменила действовавшую до этого времени Конституцию Таджикской ССР 1978 года. Одновременно в стране прошли вторые президентские выборы, на которых Рахмон был избран президентом Таджикистана. После этого он переизбирался на посту президента Таджикистана в 1999, 2006 и 2013 году. Начиная с 1999 года Рахмон избирается на пост президента на семилетний срок.

Таджикистан Эмомали Рахмон

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ЕС признал тяжесть ситуации с COVID и согласовал политику борьбы с ним

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 45 млн

В Баку сообщили об артобстрелах четырех районов Азербайджана

Что случилось этой ночью: пятница, 30 октября

Politico выяснила, что сенатор Уоррен хочет занять пост министра финансов при Байдене

Politico выяснила, что сенатор Уоррен хочет занять пост министра финансов при Байдене

Экс-директор разведки США предупредил о возможности вмешательства России в выборы

В Грузии при столкновении минивэна погибли пять и пострадали 11 пассажиров

Мошенники активизировали кражу аккаунтов в сервисе видеосвязи Zoom

Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце

Правительство Франции разъяснило правила введенного локдауна

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');