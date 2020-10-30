В Таджикистане в пятый раз прошла инаугурация президента Рахмона
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Эмомали Рахмон, 11 октября в пятый раз переизбранный президентом Таджикистана, на церемонии в Душанбе в пятницу принес присягу на верность Конституции и народу страны.
Во Дворце нации председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента Таджикистана. Затем в правительственной резиденции "Кохи Сомон" в присутствии членов обеих палат парламента и правительства республики таджикский лидер был приведен к присяге.
"Я в качестве президента клянусь защищать Конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать территориальную целостность, политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу", - произнес Рахмон слова президентской присяги, положив руку на Конституцию страны.
На президентских выборах 11 октября Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,44%. Выборы 11 октября стали шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана.
На первых президентских выборах в республике в 1991 году победил бывший первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Рахмон Набиев. В сентябре 1992 года на фоне гражданской войны в стране он подал в отставку под давлением исламско-демократической оппозиции, после чего в ноябре парламент упразднил пост президента.
Набиев скончался в ночь на 11 апреля 1993 года. По данным, полученным тогда "Интерфаксом", охрана нашла его утром мертвым в собственной постели. В обнародованном на следующий день медицинском заключении говорилось, что "причиной смерти явилась острая коронарная недостаточность с развитием инфаркта миокарда".
Рахмон фактически возглавил Таджикистан в ноябре 1992 года, когда был избран председателем Верховного Совета республики.
6 ноября 1994 года в Таджикистане прошел референдум о восстановлении президентского правления и принятии новой Конституции, которая заменила действовавшую до этого времени Конституцию Таджикской ССР 1978 года. Одновременно в стране прошли вторые президентские выборы, на которых Рахмон был избран президентом Таджикистана. После этого он переизбирался на посту президента Таджикистана в 1999, 2006 и 2013 году. Начиная с 1999 года Рахмон избирается на пост президента на семилетний срок.