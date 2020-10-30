В Таджикистане в пятый раз прошла инаугурация президента Рахмона

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Эмомали Рахмон, 11 октября в пятый раз переизбранный президентом Таджикистана, на церемонии в Душанбе в пятницу принес присягу на верность Конституции и народу страны.

Во Дворце нации председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента Таджикистана. Затем в правительственной резиденции "Кохи Сомон" в присутствии членов обеих палат парламента и правительства республики таджикский лидер был приведен к присяге.

"Я в качестве президента клянусь защищать Конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать территориальную целостность, политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу", - произнес Рахмон слова президентской присяги, положив руку на Конституцию страны.

На президентских выборах 11 октября Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,44%. Выборы 11 октября стали шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана.