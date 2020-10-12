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Минобороны Карабаха опровергло сообщения о потерях армянских сил

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опровергает сообщения азербайджанской стороны о крупных потерях армянских сил в районе населенного пункта Красный Базар (Гырмызы Базар) в зоне карабахского конфликта.

"Заявления Азербайджана об артиллерийских ударах по отступающим в направлении Красного Базара подразделениям армии обороны Карабаха, в результате чего, якобы, есть многочисленные потери, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В сообщении говорится, что в городе Гадрут продолжается операция Армии обороны непризнанного Карабаха "по уничтожению проникшей диверсионной группы противника". "Оперативная обстановка находится под полным контролем Армии обороны НКР", - заявили в министерстве.

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении в ночь на 12 октября, неся большие потери, отступили на гадрутском направлении в зоне карабахского конфликта.

В министерстве также утверждали, что подразделения азербайджанской армии пресекли попытки армянских военных контратаковать на направлениях Агдере-Агдам и Физули-Джебраил.

"В результате большое количество живой силы противника, а также три РСЗО БМ-21 "Град", один танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя", - отмечалось в сообщении.

Кроме того, Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы Базар были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения ВС Армении.

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Хроника 27 сентября – 12 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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