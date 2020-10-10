Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу менее часа назад.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана, игнорируя объявленный режим прекращения огня, в 12:05 (11:05 по Москве) "предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли". "Подразделения Армии обороны Карабаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки", - сообщила она.

Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты. "Противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении заявило об ударах азербайджанских военных по армянским населенным пунктам. "Противник применил ударные беспилотники по селу Ерицванк на территории Армении, а также селу Арцваник Капанского района Сюникской области Республики Армения", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Овиннисян в фейсбуке в субботу.