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ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей

Эти ограничительные меры также введены в отношении людей, связанных с сирийскими властями

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЕС продлил действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия до 16 октября 2021 года, говорится заявлении, распространенном в понедельник.

Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо, как утверждают в Брюсселе, причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году. Также под санкции попала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по версии ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

ЕС Сирия Сергей Скрипаль

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