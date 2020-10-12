Рубль снизился к доллару и евро на санкционной теме и падении нефти

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в понедельник вечером, рубль немного ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на теме санкций и усилившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 77,13 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,07 руб., подорожав на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,66 копейки - до 83,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на фоне санкционной темы и ускорившей падение нефти. В понедельник тему санкций в отношении ряда граждан России в связи с "делом Навального" обсудили министры иностранных дел стран Европейского союза, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обсуждалась возможность скоординированного ответа на инцидент.

"Мы обсудили возможные элементы нашего серьезного общего ответа ЕС на использование запрещенного нервнопаралитического средства, исполнения предложений Франции и Германии по ограничительным мерам в отношении тех, кто связан с этой попыткой убийства", - сказал Боррель. "Существует политическая договоренность по выполнению этих ограничительных мер, которые будут сделаны соответствующими техническими службами (Европейского) совета", - отметил он. Будущие санкции, связанные с "делом Навального", основаны на доказательствах Франции и Германии, сказал Боррель.

Боррель отметил, что санкционный список утверждается с согласия всех стран Евросоюза, и именно сейчас технические органы приступают к его практической реализации.

Позднее, 15-16 октября, эта тема будет обсуждаться на очередном саммите ЕС. Санкции в случае утверждения будут предусматривать замораживание активов в ЕС фигурантов списка, а также запрет на посещение стран Евросоюза.

Ранее в понедельник также стало известно, что ЕС продлил действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия до 16 октября 2021 года. Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо, как утверждают в Брюсселе, причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 года. Также под санкции попала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, которая, по версии ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

Инвесторы также надеются, что демократы смогут получить контроль над Сенатом по итогам ноябрьских выборов. Это заложило бы фундамент для одобрения Конгрессом масштабного пакета новых мер поддержки домовладельцев и бизнеса в начале следующего года, пишет WSJ.

Последнее предложение по стимулам, сделанное Белым домом в субботу, - объемом около $1,9 трлн, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.

"За последнюю неделю президент очень четко продемонстрировал, что он не принял всерьез войну с коронавирусом ни персонально, ни в масштабе страны, - заявила в воскресенье спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. - Это вылилось в совершенно недостаточном пакете стимулирующих мер, предложенном администрацией Трампа в субботу".

В понедельник в США отмечают День Колумба, но биржи работают.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, курс американского доллара относительно рубля на торгах в понедельник оттолкнулся от своих минимумов последних двух недель. "Давление на рубль оказывает как падение цен на нефть марки Brent на 2,7%, так и рост опасений усиления санкционной риторики со стороны демократов, кандидат от которых лидирует на президентских выборах в США. Мы ожидаем сохранения волатильности на валютном рынке, так как завтра в США будут опубликованы данные по инфляции, что может сказаться на динамике высокодоходных валют", - отмечает Союнов.

"На валютном рынке доллар завершал торги в зеленой зоне на большинстве площадок развивающихся рынков. Рубль не являлся исключением, однако помимо слабого аппетита к риску на рынках emerging markets и падения нефтяных котировок (стоимость Brent теряла почти 3%) давление на российскую валюту безусловно оказывала возобновившаяся санкционная риторика. Так, в понедельник стало известно, что санкции против российских физлиц согласны ввести главы МИД ЕС, санкционный список должен быть согласован в среду", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник ускорили снижение на фоне ожидающегося восстановления добычи в Мексиканском заливе, Норвегии Ливии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник уменьшилась на 2,96% - до $41,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 3,2% - до $40,01 за баррель.

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта" для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. баррелей в сутки.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы - до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.

"Нефть Brent снижается, теряя поддержку. Так, и ураган "Дельта", остановивший почти 100% добычи на офшоре Мексиканского залива, и забастовка рабочих в Норвегии, грозившая остановкой 25% добычи нефти в стране, - сошли на нет. В дополнение Ливия объявила о снятии режима форс-мажора с еще одного крупного месторождения (Шарара), что в итоге приведет к росту добычи в стране уже до 355 тыс. баррелей в день. Ранее нефть росла на краткосрочных факторах и после их истечения будет возвращаться в диапазон, более оправданный с точки зрения фундаментальных факторов. На сегодня ждем $40-42 за баррель Brent. В случае ухудшения мировой конъюнктуры видим риски сползания к $38 за баррель", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Банки привлекли 600,01 млрд рублей на аукционе месячного РЕПО при лимите в 1 трлн рублей, следует из материалов на сайте ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка и ставка отсечения на аукционе месячного РЕПО составили 4,35%.

В ходе аукциона годового РЕПО, также прошедшего в понедельник, банки привлекли чуть больше 20 млрд рублей при лимите в 400 млрд рублей.

При этом Банк России решил резко повысить лимит аукциона РЕПО со сроком размещения средств на 28 дней, предложив банкам 1 трлн рублей, из-за возможных кратковременных дисбалансов распределения ликвидности в банковском секторе на фоне смещения бюджетных расходов на конец года и активного размещения Минфином ОФЗ.

На четырех предыдущих аукционах РЕПО на 1 месяц лимит предоставления средств составлял 100 млрд рублей, на самом первом (в мае 2020 года) - 500 млрд рублей.

Все пять предыдущих аукционов месячного РЕПО, а также три аукциона годового РЕПО не состоялись из-за отсутствия спроса. На первом аукционе годового РЕПО, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей.

"В понедельник Банк России проводил аукционы РЕПО сроком на один месяц и один год. На аукционе со сроком размещения средств на один месяц ЦБ существенно увеличил лимит - до 1 трлн руб. (в предыдущий раз в сентябре лимит составлял лишь 100 млрд рублей), а на годовом аукционе лимит остался на отметке в 400 млрд рублей. Если в сентябре спрос на аукционах РЕПО ЦБ отсутствовал, то сегодня на одномесячном аукционе банки привлекли 600 млрд рублей, на годовом аукционе - 20 млрд рублей. Напомним, что на прошлой неделе Минфин разместил рекордный объем для аукциона ОФЗ - 345,7 млрд рублей, при этом на рынке сохраняется тенденция увеличения доли участия в аукционах крупных российских банков (СЗКО) и сокращение доли нерезидентов. По всей видимости, в связи с существенным увеличением позиции российских банков в ОФЗ (в сентябре было размещено 833 млрд рублей), аукционы РЕПО ЦБ под залог госдолга стали востребованными у кредитных организаций", - отмечает Кравченко.

ЦБ РФ с понедельника, 5 октября, по четверг, 8 октября, продал валюту на 28,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 октября на 0,45 копейки, до 77,0239 руб., и увеличил курс евро на 84,07 копейки, до 91,0037 руб.

Торги контрактами по доллару расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за празднования в США Дня Колумба. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 7,85 копейки по отношению к пятнице и составил 77,0708 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 51,91 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 13,96 копейки, до 91,0146 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 11,79 копейки и составил 90,9769 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR401,531 млн, из которых EUR137,877 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR263,654 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов мало изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,44% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставка на срок 1 месяц также увеличилась на 1 б.п. - до 4,54% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.