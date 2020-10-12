В Минобороны Армении сообщили о сбитом азербайджанском штурмовике

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Подразделения ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в понедельник сбили самолет ВВС Азербайджана Су-25, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"При сопровождении истребителей ВВС Турции F-16 азербайджанская авиация применяет истребители Су-25 по всей протяженности границы. Сегодня подразделения ПВО Армии обороны Нагорного Карабаха на северо-восточном направлении сбили истребитель Су-25 ВВС Азербайджана", - сообщила Степанян на своей странице в фейсбуке.

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.