Милиция Минска признала применение светошумовых патронов на акции пенсионеров

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ГУВД Мингорисполкома подтвердило применение светошумовых патронов и слезоточивого газа на несанкционированной акции протеста в Минске в понедельник.

"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа", - сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

По его словам, это произошло, когда граждане начали проявлять агрессию против сотрудников правоохранительных органов и их транспортного средства. В связи с этим "из микроавтобуса (который окружили протестующие - ИФ) был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", отметил представитель ГУВД.

Лашкевич также подтвердил, что на акции задерживались люди, их число уточняется.

Ранее о применении спецсредств в отношении протестующих сообщили очевидцы. Произошло это у Белорусского национального технического университета, когда участники марша обступили машину силовиков.

В понедельник в Минске прошел марш пенсионеров - протестующие собрались на площади Независимости и прошли по одноименному проспекту до станции метро Академия наук.

В Белоруссии уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считая их сфальсифицированными.