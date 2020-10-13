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Правозащитники сообщили о задержании 70 человек на протестах в Белоруссии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в понедельник были задержаны около 70 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, на данный момент в нем 67 фамилий.

Подавляющее большинство были задержаны в Минске, еще один человек в Витебске.

Среди задержанных двое несовершеннолетних, включая мальчика 13 лет, которого позже отпустили.

При этом сообщается, что среди задержанных есть пострадавшие. Троих увезла "скорая помощь".

Белоруссия Минск Витебск

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