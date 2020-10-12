У четырех швейцарских гвардейцев в Ватикане выявили COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - У четырех служащих Швейцарской гвардии Ватикана выявлен коронавирус COVID-19, сообщает Vatican News со ссылкой на главу зала Печати Святого Престола Маттео Бруни.

"В минувшие выходные среди служащих Швейцарской гвардии были выявлены четыре положительных результата на коронавирус", - цитирует издание слова Бруни.

Four Vatican Swiss Guards test positive for COVID https://t.co/7fkARB3mhc pic.twitter.com/wdQdGag7ja — Reuters TV (@ReutersTV) October 12, 2020

Он отметил, что сейчас проверяются все, кто мог контактировать с инфицированными.

"Все служащие в соответствии с инструкциями носят маски как на улице, так и в помещениях, а также соблюдают все предписанные меры охраны здоровья", - добавил пресс-секретарь.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Ватикане за время пандемии выявлено 19 случаев заражения коронавирусом.