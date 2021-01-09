Папа римский собрался привиться от коронавируса

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск объявил, что он собирается на следующей неделе сделать прививку от коронавируса COVID-19, сообщили в субботу западные СМИ.

"На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию - ИФ) здесь в Ватикане, я подал заявку, мы должны сделать это", - сказал он.

При этом понтифик подверг критике тех, кто выступает против иммунизации от коронавируса.

Как он сказал, "наблюдаются (случаи - ИФ) самоубийственного отказа от этого, чего я объяснить не могу, но сегодня мы вынуждены вакцинироваться".

Еще в сентябре прошлого года госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа римский находится под постоянным наблюдением врачей на предмет возможного заражения коронавирусом.

В октябре сообщалось, что у четырех служащих Швейцарской гвардии Ватикана был выявлен COVID-19.