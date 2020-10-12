Задержания прошли на акциях протеста в спальных районах Минска

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на несанкционированные акции протеста в спальных районах Минска, их начали задерживать, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

По их данным, наиболее масштабными протестами охвачены северо-запад и юго-восток белорусской столицы. Протестующие пытаются перегородить водоналивными блоками движение по улице Притыцкого в Каменной горке, в районе Шабаны посреди проезжей части поджигают покрышки.

В обоих районах задержаны более 10 протестующих. Масштабные несанкционированные протесты происходят в районе Серебрянки и микрорайоне Лебяжий.

На северо-востоке города на улице Сурганова происходят единичные стычки силовиков с протестующими. Очевидцы сообщают о применении там светошумовых гранат.