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Неудачей закончилось испытание новой индийской крылатой ракеты

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Очередное испытание новейшей индийской крылатой ракеты Nirbhay, способной нести ядерную боеголовку, которое было осуществлено в понедельник, окончилось неудачей, сообщила газета The Hindustan Times.

Испытательный пуск ракеты с дальностью действия 800 км был произведен Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) с полигона в штате Орисса на берегу Бенгальского залива.

Крылатая ракета, которая прошла уже серию испытаний и которую планируется уже в ближайшие месяцы принять на вооружение, была самоликвидирована через восемь минут после старта из-за нештатной работы двигателя, сообщил представитель DRDO.

При этом издание указывает, что партия экспериментальных ракет Nirbhay ранее уже развернута в приграничных с Китаем районах.

По данным источников в DRDO, в предстоящие месяцы будут проведены дополнительные испытания крылатой ракеты перед тем, как она будет официально поставлена на вооружение.

Крылатая ракета Nirbhay, развивающая дозвуковую скорость в 0.7 Маха, способна огибать рельеф местности и выполнять полет на низкой высоте над уровнем моря, оставаясь незамеченной для радаров противника.

По словам представителей DRDO, на данном этапе экспертам предстоит проанализировать данные неудавшегося испытания для устранения проблем.

Индия

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