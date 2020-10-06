Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Индия начала развертывание сверхзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди решило принять на вооружение и развертывать комплексы гиперзвуковых ракет малой дальности Shaurya ("Шаурья"), способных нести ядерную боеголовку, сообщила газета Hindustan Times.

Издание отмечает, что решение о развертывании комплексов принято на фоне произошедших в середине июня столкновений на границе Индии и Китая между военными двух стран.

Shaurya с дальностью действия 750-800 км и боеголовкой до одной тонны является модифицированным вариантом баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) BA-05, которые были разработаны Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Наземная версия перед принятием на вооружение в последний раз была успешно испытана 3 октября на полигоне Чандипур в штате Орисса на востоке Индии, отмечает издание.

Двухступенчатая ракета с твердотопливными двигателями длиной 10 м, диаметром 74 см и весом 6,2 тонны способна развивать скорость в 7 Маха или 2,4 км в секунду во время полета на высоте 50 км и наносить удар по цели со скоростью 4 Маха. Ракета размещается в специальном транспортно-пусковом контейнере, что облегчает ее транспортировку и обслуживание.

Развертывание Shaurya будет осуществляться в районах, которые определены командованием Стратегических сил Индии по указанию Совета национальной безопасности страны, отметило издание.

По имеющимся данным, это будут северо-восточные районы Индии.

По сообщению газеты, в настоящее время DRDO продолжает успешные работы по созданию баллистической ракеты подводного базирования K-5 с дальностью действия 5 тыс. км. Она является эквивалентом межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования Agni-5, которой будут оснащаться ядерные подводные лодки ВМС Индии класса Arihant.

Испытание такой ракеты планируется провести в течение предстоящих 15 месяцев, а затем ими будут оснащены две индийские подлодки.

Индия

Новости

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

ВС Киргизии оправдал нового премьера Жапарова по уголовному делу

Протесты в Бишкеке

Оппозиционный депутат возглавил парламент Киргизии

Протесты в Бишкеке

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров
Навальный попал в больницу

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"
Навальный попал в больницу

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля
Пандемия коронавируса

Темпы распространения коронавируса ускорились в ряде стран Азии

Пандемия коронавируса

Трамп выступил против введения общенационального карантина в США

Протесты в Бишкеке

Парламент Киргизии 7 октября назначит главу временного правительства

Парламент Киргизии 7 октября назначит главу временного правительства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');