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В Европе продолжают ужесточать ограничения из-за коронавируса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В ряде стран Европы продолжают возвращать ограничительные меры, снятые после первой волны коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В Чехии со среды, 14 октября, переводят школьников на дистанционное обучение. Закрывают бары и рестораны.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов, кафе и отелей в стране как минимум на две недели.

В Италии, между тем, начал действовать запрет на школьные поездки и занятия контактными видами спорта на любительском уровне, даже на открытом воздухе.

Во Франции во вторник проходит заседание кабинета министров, на котором обсуждаются дальнейшие возможные ограничительные меры для контроля ситуации с распространением коронавируса. Перед началом этой встречи министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа, отвечая на вопрос о возможном повторном локдауне, сказала: "Ничего нельзя исключать".

Накануне, 12 октября, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса. Первый этап включает в себя основные меры, в том числе введение комендантского часа с 22:00 и запрет на собрания более шести человек.

Второй этап - высокий уровень готовности - будет охватывать те территории, где уже введены определенные меры. При этом запрет на собрания более шести человек действует в этом случае как в помещениях, так и на улице. Третий этап, по словам Джонсона, - очень высокий уровень готовности. В соответствии с этим этапом в регионах закрывают пабы, бары, а также вводится запрет на любые собрания в помещениях.

Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Европа Чехия Нидерланды Италия Франция Великобритания Коронавирус

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