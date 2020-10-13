Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Трамп рассчитывает выиграть выборы благодаря энтузиазму сторонников

Трамп рассчитывает выиграть выборы благодаря энтузиазму сторонников
Фото: Reuters

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что энтузиазм его электоральной базы поможет добиться переизбрания на выборах 3 ноября 2020 года.

"Вчера вечером у нас прошел мощный предвыборный митинг. Много людей, много энтузиазма. А энтузиазм обеспечивает победы", - написал он в фейсбуке. Накануне он встречался с избирателями Флориды.

Трамп напомнил, что во вторник, 13 октября, проведет митинг в Пенсильвании.

Большинство опросов показывают, что Трамп существенно уступает по популярности своему сопернику на выборах - демократу Джо Байдену. В частности, опросы показывают, что Байден может рассчитывать на успех во многих так называемых "колеблющихся" штатах и даже в некоторых штатах, где обычно голосуют за республиканцев.

Трамп же заявляет, что подобные опросы распространяют ведущие против него борьбу "фейковые" СМИ.

В 2016 году опросы также показывали, что Трамп уступает своей сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон. Тем не менее, в итоге он одержал победу на выборах.

Хроника 09 января 2018 года – 13 октября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

Новости

Blue Origin запустила ракету для испытания лунной посадочной системы

Blue Origin запустила ракету для испытания лунной посадочной системы
Протесты в Бишкеке

Парламент Киргизии утвердил указ президента о режиме ЧП в Бишкеке

Население Германии сократилось впервые за 10 лет

Президент Киргизии вернет в парламент решение о новом премьере

Тихановская поставила Лукашенко ультиматум с требованием уйти

Тихановская поставила Лукашенко ультиматум с требованием уйти
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке заявили о неоднократных беседах Жээнбекова и Путина

Кипр с 1 ноября отменит программу по выдаче "золотых паспортов"

Кипр с 1 ноября отменит программу по выдаче "золотых паспортов"

В США задержан разыскиваемый в России создатель бренда "Довгань"

Пандемия коронавируса

В китайском Циндао за два дня провели более 3 млн тестов на COVID-19

В китайском Циндао за два дня провели более 3 млн тестов на COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 13 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');