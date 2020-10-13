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Карабах уточнил данные о военных потерях, уменьшив их на 10 человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) во вторник уточнило данные о погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 532 военнослужащих армии обороны Карабаха. Утром во вторник в Минобороны сообщали о 542 погибших. Теперь же в ведомстве уточнили, что имена десяти военнослужащих ранее были занесены в списки погибших по ошибке.

Азербайджан не сообщает о потерях среди личного состава своих вооруженных сил.

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