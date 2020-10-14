Ереван заявил о праве бомбить военные объекты в Азербайджане

Разрушения в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Армянские военные со своей территории до сих пор не выпустили "ни одной ракеты или пули в сторону Азербайджана", но после удара по своей военной технике считают, что теперь они вправе наносить удары по любым военным объектам на азербайджанской территории. Об этом сообщило Минобороны Армении.

"14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по осуществляющей боевое дежурство военной технике на территории Республики Армении, приграничном с карабахским Карвачаром. Удар нанесен исключительно на предположении, что эта техника готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство назвало предположение Баку совершенно необоснованным.

"В то же время заявляем, что отныне ВС Республики Армения оставляют за собой право в рамках данной логики наносить удары по любым военным объектам или военным передвижения на территории Азербайджана", - заявили в армянском военном ведомстве. Ответственность за изменение логики военных действий министерство возложило на Баку.

Министерство обороны Азербайджана ранее в среду сообщило о том, что ВС страны точечным ударом вывели из строя на территории Армении "легитимной военной цели" - оперативно-ракетного комплекса, готового для нанесения ударов по населению и гражданской инфраструктуре в Азербайджане.

В Минобороны Армении отметили, что в результате никто не пострадал.

Кроме того, утром 14 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду сбили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что в результате ракетно-артиллерийского обстрела армянскими военными населенных пунктов в Тертерском районе Азербайджана погиб один мирный житель и еще шестеро получили ранения. По словам Гаджиева, более 100 снарядов поразили Тертер и ближайшие деревни.