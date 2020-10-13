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Лавров предупредил о возможности прекращения диалога с лидерами ЕС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что (глава Еврокомиссии - ИФ) Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается", - сказал российский министр, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".

"Так тому и быть, если они этого хотят", - подчеркнул Лавров.

Комментируя инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным и отношение к этому делу Евросоюза, Лавров отметил необходимость ЕС и Германии выполнить свои международно-правовые обязательства в этой истории.

"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - сказал Лавров.

Он рассказал, что в ходе состоявшегося ранее во вторник разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который продлился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и высокомерного отношения ЕС к ней.

"Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", - отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров МИД РФ ЕС Урсула фон дер Ляйен Алексей Навальный Жозеп Боррель

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