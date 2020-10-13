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Госдеп заявил о попытках лоббистов РФ и КНР влиять на внешнюю политику США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай стараются повлиять на внешнюю политику США, воздействуя на нее через лоббистов, аналитические институты и экспертное сообщество, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы принимаем во внимание то, что некоторые иностранные правительства, такие как КНР и РФ, пытаются воздействовать на внешнюю политику США через лоббистов, внештатных специалистов и аналитические центры", - приводятся слова Помпео в обнародованном Госдепом пресс-релизе.

При этом госсекретарь потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику и в то же время желающих иметь дело с Госдепом, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами.

Помпео напомнил, что госдепартамент поддерживает тесные связи с научным сообществом, аналитическими центрами и другими негосударственными экспертами по внешней политике с целью продвигать интересы США.

Он добавил, что "однажды попытки США развивать свободный и открытый диалог об экономических и личных свободах, равенстве прав и обязанностей граждан, верховенстве права и подлинном гражданском обществе станут возможны в таких местах, как Китай и Россия".

США Майк Помпео Россия КНР

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